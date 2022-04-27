Один человек погиб и четверо пострадали из-за электросамоката

В одной из московских многоэтажек произошел пожар в результате возгорания электросамоката. Несколько жителей дома пострадали, сообщает МЧС России на официальном сайте.

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Во время инцидента погиб один человек, еще четверо взрослых и один ребенок были ранены. Пожар покрыл площадь в 25 квадратных метров. Отмечается, что с начала сезона использования электросамокатов в столице произошло пять случаев их возгорания.

Электросамокаты часто воспламеняются из-за несоблюдений правил использования и хранения. Они работают на литий-ионных аккумуляторах, которые могут взорваться в результате механического повреждения, замыкания, распада электролита или чрезмерной зарядке батареи.

МСЧ рекомендовало эвакуироваться, если пожар не удалось потушить самостоятельно в первую минуту. В министерстве призвали быть осторожнее при эксплуатации данного вида транспорта — следует проверять зарядное устройство, сетевой кабель, сетевую вилку и батарею на наличие повреждений при каждом использовании, а также хранить аккумулятор в сухом и прохладном месте.