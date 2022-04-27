В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 72.88EUR 75.92
Войти в почту
51 минуту назад

Житель Москвы погиб из-за электросамоката

Lenta.ruиещё 4

В одной из московских многоэтажек произошел пожар в результате возгорания электросамоката. Несколько жителей дома пострадали, сообщает МЧС России на официальном сайте.

Один человек погиб и четверо пострадали из-за электросамоката
Фото: ТАССТАСС

Во время инцидента погиб один человек, еще четверо взрослых и один ребенок были ранены. Пожар покрыл площадь в 25 квадратных метров. Отмечается, что с начала сезона использования электросамокатов в столице произошло пять случаев их возгорания.

Электросамокаты часто воспламеняются из-за несоблюдений правил использования и хранения. Они работают на литий-ионных аккумуляторах, которые могут взорваться в результате механического повреждения, замыкания, распада электролита или чрезмерной зарядке батареи.

МСЧ рекомендовало эвакуироваться, если пожар не удалось потушить самостоятельно в первую минуту. В министерстве призвали быть осторожнее при эксплуатации данного вида транспорта — следует проверять зарядное устройство, сетевой кабель, сетевую вилку и батарею на наличие повреждений при каждом использовании, а также хранить аккумулятор в сухом и прохладном месте.

Ранее Верховный суд (ВС) России признал электросамокаты опасными для окружающих. При этом статус транспорта остался неизвестным. По словам экспертов, ВС не имеет полномочий для закрепления юридического статуса средств индивидуальной мобильности — это может быть сделано только законом.

Происшествия,МЧС России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители