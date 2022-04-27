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1 час назад

Горящее поле в Подмосковье сняли на видео

Александр Кузьмин

Минувшей ночью в Подмосковье горело поле. Полыхающую сухую траву сняли на видео в районе трассы М-2. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком», в чьем распоряжении оказалось видео с места происшествия.

«Сегодня ночью в Подмосковье на М2 полыхало поле сухой травы, зарево и дым были видны издалека. Пожарные выезжали на место, все потушили», – говорится в сообщении к публикации.

Ранее сообщалось, что россияне в Архангельской области отдыхали на фоне горящего строения. Взрослые с детьми проводили время на детской площадке, недалеко от которой находилось охваченное пламенем здание.

Происшествия,Новости Москвы,Пожары,Видео,
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