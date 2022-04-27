Спецслужбы Польши задержали граждан России и Белоруссии за шпионаж

Польские спецслужбы задержали в Белостоке россиянина и белоруса по обвинению в шпионаже. Об этом сообщило в среду Польское телевидение.

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По информации канала, мужчины давно живут в Польше. Как утверждается, они собирали информацию о военных частях и их расположении, оснащении, кадровом составе, а также о подразделениях союзников.

"Россиянин и белорус, действовавшие в интересах российской разведки против Польши, осуществляли деятельность, заключающуюся в разведке функционирования польских вооруженных сил", - утверждал пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын.