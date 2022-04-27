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1 час назад

В России задержали банду спортсменов-коллекторов, убившую человека

Газета.Ru

По информации Telegram-канала Amur Mash, во Владивостоке поймали банду спортсменов-коллекторов, которая орудовала 10 лет назад. Один из них убил человека, который числился пропавшим с 2014 года.

Задержана убившая человека банда спортсменов-коллекторов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Жертвой банды стал 27-летний мужчина, который задолжал деньги агентству по микрозаймам. Он ранее сидел за кражи, употреблял тяжелые наркотики, а также страдал сахарным диабетом. Мужчина пропал в 2014 году, тогда его не удалось найти.

Когда полицейские вышли на банду спортсменов, которые подрабатывали черными коллекторами, то один из ее членов, 33-летний мужчина, признался, что убил должника и закопал в пригороде.

Он указал полицейским, где спрятал тело. Его уже нашли, опознали и доставили на судмедэкспертизу.

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