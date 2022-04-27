В Белгородской области ликвидировали открытое горение склада боеприпасов

В районе села Старая Нелидовка Белгородской области произошло возгорания склада боеприпасов. На данный момент пожар ликвидирован. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, сообщает ТАСС.

«Открытое горение пожара в районе села Старая Нелидовка ликвидировано. По докладу главного начальника МЧС по Белгородской области Сергея Потапова», — написал он.

Ранее Гладков сообщил, что проснулся ночью приблизительно в 03:35 от громкого звука, напоминавшего взрыв. Он уточнил, что взрывов было три. Затем губернатор Белгородской области заявил, что, согласно предварительной информации, в районе села Старая Нелидовка в Белгородском районе загорелся склад боеприпасов. Он пообещал докладывать о развитии ситуации.

Гладков подчеркнул, что вследствие пожара никто из мирных жителей не пострадал, повреждения жилых построек и домов также не зафиксировано.