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20 минут назад

В Белгородской области ликвидировали открытое горение склада боеприпасов

Елена Прошина

В районе села Старая Нелидовка Белгородской области произошло возгорания склада боеприпасов. На данный момент пожар ликвидирован. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, сообщает ТАСС.

«Открытое горение пожара в районе села Старая Нелидовка ликвидировано. По докладу главного начальника МЧС по Белгородской области Сергея Потапова», — написал он.

Ранее Гладков сообщил, что проснулся ночью приблизительно в 03:35 от громкого звука, напоминавшего взрыв. Он уточнил, что взрывов было три. Затем губернатор Белгородской области заявил, что, согласно предварительной информации, в районе села Старая Нелидовка в Белгородском районе загорелся склад боеприпасов. Он пообещал докладывать о развитии ситуации.

Гладков подчеркнул, что вследствие пожара никто из мирных жителей не пострадал, повреждения жилых построек и домов также не зафиксировано.

Издание напоминает, что с начала боевых действий на территории Украины Белгородская область подвергалась обстрелам ВСУ более 10 раз. В результате погиб один человек, несколько мирных граждан получили ранения, 300 жилых домов и построек были повреждены. В селах Нехотеевка и Журавлевка действует режим ЧС.

Происшествия,Видео,Вячеслав Гладков,Сергей Потапов,
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