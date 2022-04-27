В Белгородской области ликвидировали открытое горение склада боеприпасов

В районе села Старая Нелидовка Белгородской области произошло возгорания склада боеприпасов. На данный момент пожар ликвидирован. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, сообщает ТАСС.
«Открытое горение пожара в районе села Старая Нелидовка ликвидировано. По докладу главного начальника МЧС по Белгородской области Сергея Потапова», — написал он.
Ранее Гладков сообщил, что проснулся ночью приблизительно в 03:35 от громкого звука, напоминавшего взрыв. Он уточнил, что взрывов было три. Затем губернатор Белгородской области заявил, что, согласно предварительной информации, в районе села Старая Нелидовка в Белгородском районе загорелся склад боеприпасов. Он пообещал докладывать о развитии ситуации.
Гладков подчеркнул, что вследствие пожара никто из мирных жителей не пострадал, повреждения жилых построек и домов также не зафиксировано.
Издание напоминает, что с начала боевых действий на территории Украины Белгородская область подвергалась обстрелам ВСУ более 10 раз. В результате погиб один человек, несколько мирных граждан получили ранения, 300 жилых домов и построек были повреждены. В селах Нехотеевка и Журавлевка действует режим ЧС.