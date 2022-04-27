Переживший смертельный оползень в холодильнике 11-летний мальчик попал на видео

11-летний мальчик пережил смертельный оползень на Филиппинах , укрывшись в холодильнике. Под огромным слоем грязи ребенок пролежал более 20 часов. Видео публикует telegram-канал «Лента дна».

Сообщается, что филиппинский мальчик был дома с семьей, когда их накрыл гигантский оползень. Парень успел запрыгнуть в холодильник в самый последний момент. Стоит отметить, что первыми словами, которые ребенок сказал своим спасателям, были: «Я проголодался».