Физиономист назвал возможный мотив напавшего на детсад под Ульяновском

«Это тот человек, который требует к себе повышенного внимания. Например, мамы не было рядом, папы не было рядом, все получали подарки, он получал их меньше и так далее. Мы видим, что это тот человек, который с раннего детства трусоват, и здесь у него имеется двойное дно. Если мы в него будем верить, стимулировать, то это тот человек, который рвёт на себе папаху и чуть ли не под самые пули лезет. Из крайности в крайность кидается», — сказал Воеводин.