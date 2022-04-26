Физиономист назвал возможный мотив напавшего на детсад под Ульяновском

Черты лица 26-летнего мужчины, который устроил стрельбу в детском саду «Рябинка» в Ульяновской области, говорят о слабой психике и трусости, а возможным мотивом преступления могло быть желание привлечь к себе внимание. К такому выводу пришел физиономист Олег Воеводин, который изучил внешность злоумышленника по просьбе Life.
Как отметил эксперт, на психику молодого человека могли повлиять отношения с родителями и недостаток их внимания, что и стало причиной нападения в детсаду.
«Это тот человек, который требует к себе повышенного внимания. Например, мамы не было рядом, папы не было рядом, все получали подарки, он получал их меньше и так далее. Мы видим, что это тот человек, который с раннего детства трусоват, и здесь у него имеется двойное дно. Если мы в него будем верить, стимулировать, то это тот человек, который рвёт на себе папаху и чуть ли не под самые пули лезет. Из крайности в крайность кидается», — сказал Воеводин.
Эксперт также считает, что стрелок не умел разбираться в окружающих и был очень резок в высказываниях. При этом он страдал «пофигизмом на людей», что читается в его потерянном взгляде. Также выражение лица парня говорит об отсутствии конкретных планов и целей по жизни — по мнению Воеводина, он был «банальным нахлебником».
При сравнении снимков из разных периодов жизни эксперт заявил, что в последнее время преступник замкнулся в себе, после чего и вовсе потерял контроль. По мнению Воеводина, при совершении нападения он, скорее всего, хотел привлечь к себе внимание.
Напомним, что во вторник, 26 апреля, в рабочем поселке Вешкайма в Ульяновской области неизвестный застрелил из ружья двоих детей и младшего воспитателя в детском саду, после чего покончил с собой. Еще одна сотрудница учреждения получила ранения.
Позднее стало известно, что стрелок состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Ружье он отобрал у своего соседа, с которым часто ходил стрелять в карьер — тело пенсионера позднее обнаружили на свалке. По версии правоохранителей, преступник убил мужчину, после чего пошел в детский сад.