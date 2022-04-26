Двое подозреваемых в подготовке убийства Соловьева не признали вину

Подозреваемый в подготовке убийства журналиста Владимира Соловьева член запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power Василий Стрижаков заявил, что не признает вину, передает корреспондент ТАСС из зала Басманного суда Москвы, где решается вопрос об аресте фигуранта дела.

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"Нет, не признаю. И никто мне ничего не приказывал", - сказал он в ответ на вопросы журналистов.

Стрижаков был ранее судим за незаконный оборот наркотиков и покушение на убийство, а также проходил принудительное психиатрическое лечение.

Заседание было закрыто для публики по просьбе прокурора в целях сохранения гостайны.

Подозреваемый в подготовке убийства Соловьева Максим Дружинин также отрицает вину, сообщила ТАСС адвокат Светлана Сироткина.

"Вину мой подзащитный не признает, заявляет о непричастности к вменяемым ему действиям", - сказала адвокат.

Всего по делу задержаны шесть человек. Басманный суд арестовал Стрижакова до 25 июня.

В ходе расследования уголовного дела о воспрепятствовании профессиональной деятельности Соловьева следователями Главного следственного управления СК совместно с ФСБ установлены лица, осуществлявшие приготовление к его убийству. Преступление планировалось реализовать на территории Москвы путем подрыва машины журналиста.