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13 минут назад

Двое подозреваемых в подготовке убийства Соловьева не признали в суде вину

ТАСС

Подозреваемый в подготовке убийства журналиста Владимира Соловьева член запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power Василий Стрижаков заявил, что не признает вину, передает корреспондент ТАСС из зала Басманного суда Москвы, где решается вопрос об аресте фигуранта дела.

Двое подозреваемых в подготовке убийства Соловьева не признали вину
Фото: ТАССТАСС

"Нет, не признаю. И никто мне ничего не приказывал", - сказал он в ответ на вопросы журналистов.

Стрижаков был ранее судим за незаконный оборот наркотиков и покушение на убийство, а также проходил принудительное психиатрическое лечение.

Заседание было закрыто для публики по просьбе прокурора в целях сохранения гостайны.

Подозреваемый в подготовке убийства Соловьева Максим Дружинин также отрицает вину, сообщила ТАСС адвокат Светлана Сироткина.

"Вину мой подзащитный не признает, заявляет о непричастности к вменяемым ему действиям", - сказала адвокат.

Всего по делу задержаны шесть человек. Басманный суд арестовал Стрижакова до 25 июня.

В ходе расследования уголовного дела о воспрепятствовании профессиональной деятельности Соловьева следователями Главного следственного управления СК совместно с ФСБ установлены лица, осуществлявшие приготовление к его убийству. Преступление планировалось реализовать на территории Москвы путем подрыва машины журналиста.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ сообщили, что задержана группа участников National Socialism/White Power. Все они граждане России, планировавшие по заданию Службы безопасности Украины убийство журналиста Владимира Соловьева. После убийства планировали скрыться за рубежом.

Происшествия,Владимир Соловьев,National Socialism White Power,Следственный комитет,ФСБ,СБУ,
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