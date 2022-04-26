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1 час назад

В Челябинске мужчина ворвался в кабину лифта и избил девушку. Видео

В Челябинске мужчина напал на девушку в лифте. Видео произошедшего опубликовано в Telegram-канале «ЧП и ДТП | Регион 74».

Около двух часов ночи в лифте многоэтажного дома ехала молодая девушка, верхней одежды на ней не было. Как только дверь кабины открылась, туда ворвался мужчина в черной куртке. Он ударил девушку по голове, из-за чего та оказалась на полу, а затем продолжил избивать ее ногами. На записи видно, что потерпевшая узнала нападавшего.

Сообщается, что мужчина — сожитель пострадавшей. Он пришел домой в неадекватном состоянии, поэтому девушка отвела ребенка к соседям, а затем позвонила маме нападавшего и рассказала обо всем. Этот факт разозлил мужчину, предположительно, из-за этого он несколько раз ударил потерпевшую в лифте.

Происшествия,Видео,
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