Возбуждено еще одно дело на членов банды, промышлявшей "Камазами"

Следователи МВД России возбудили еще одно уголовное дело об участии в преступном сообществе в отношении обвиняемых в хищении 1 млрд рублей на продажах "Камазов". Об этом ТАСС во вторник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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"Следователем следственного департамента МВД России возбуждено уголовное дело в отношении организатора преступного сообщества и восьми его активных участников. Ранее им были предъявлены обвинения в хищении денежных средств покупателей автомобилей "Камаз", совершенном с использованием служебного положения", - сказала она. Речь идет о ст. 210 УК РФ "Организация преступного сообщества и участие в нем".

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Ранее в МВД сообщали, что с января 2014 года участники организованной группы от имени дилеров "Камаз" похитили деньги покупателей. Злоумышленники продавали автомобили, которые изготавливали из ремонтных комплектов. Незаконное производство машин осуществлялось в Набережных Челнах, а продавались они в Курске, Воронеже, Москве, а также в Татарстане, Башкирии и других регионах России. Машины были оборудованы двигателями низкого экологического класса, которые запрещены к эксплуатации в России. Подозреваемые вносили в паспорта автомобилей заведомо ложные сведения об их технических характеристиках.

Деятельность участников преступного сообщества также нанесла ущерб ПАО "Камаз", так как под его торговой маркой на российский рынок поступила нелегально произведенная продукция заведомо низкого качества. Было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4. ст. 159 УК РФ), фигурантам предъявили обвинение в хищении более 1 млрд рублей. В рамках расследования уголовного дела сотрудники Следственного департамента МВД России допросили более 100 свидетелей. Также провели более 70 обысков,во время которых изъяли компьютерную технику, более 50 тыс. различных документов и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

"Бывшим руководителям и сотрудникам коммерческих организаций, причастным к реализации криминальной схемы, предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159 и 210 УК РФ. В отношении двоих фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, пятерым - в виде запрета определенных действий, двое находятся под домашним арестом. Наложен арест на имущество обвиняемых на сумму более 100 млн рублей", - добавила представитель ведомства.