Укравшим деньги у сидевшего рядом с Путиным ветерана вынесли приговор

Измайловский суд Москвы вынес решение по телефонным мошенникам Руслану Алимирзаеву и Алексею Конькову, обокравшим 96-летнего ветерана Василия Пронина, который сидел рядом с президентом Владимиром Путиным на параде Победы. Об этом во вторник, 26 апреля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

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По данным ведомства, аферистов привлекли к ответственности по части 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой, в крупном размере») УК РФ. Алимирзаева приговорили к четырем годам лишения свободы, а Конькова — к пяти годам.