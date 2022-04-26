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1 час назад

Суд не выпустил из СИЗО бойца смешанных единоборств Новоселова по делу об изнасиловании

ТАСС

Московский городской суд признал законным решение об аресте бойца смешанных единоборств Максима Новоселова, обвиняемого в избиении и изнасиловании 18-летней девушки на северо-западе Москвы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Обвиняемый в изнасиловании боец Новоселов остается в СИЗО
Фото: ТАССТАСС

"Постановление Тушинского районного суда Москвы об избрании Новоселову меры пресечения в виде заключения под стражу признать законным, апелляционную жалобу адвокатов отклонить", - огласила решение судья.

Заседание прошло в закрытом режиме, так как статья инкриминируемого спортсмену преступления затрагивает половую неприкосновенность потерпевшей. Журналисты присутствовали только на оглашении резолютивной части апелляционного определения.

По данным следствия, в ночь на 27 марта Новоселов в районе Митино избил 18-летнюю девушку, с которой познакомился днем ранее в баре "Руки вверх", после чего изнасиловал ее. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование") и ч. 1 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера"). Прокуратура Москвы контролирует ход расследования. Как сообщила ранее ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, следствие по делу завершено, в ближайшее время оно будет направлено в столичный суд для рассмотрения по существу.

49-летний уроженец Челябинской области Новоселов в 2007 году стал чемпионом Европы по боевому самбо и смешанным единоборствам. В 1993 году он был судим по обвинению в убийстве, а в 2012 году - за содействие наркобизнесу.

Происшествия,Максим Новоселов,Юлия Иванова,Следственный комитет,Мосгорсуд,
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