Устроившему стрельбу в детском саду в Ульяновской области было 26 лет, он состоял на учете как психически больной, написала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.

"Владелец ружья ИЖ-26 - Тронин Александр Николаевич, 1954 года рождения. Убийца - Ахтямов Руслан Рушанович 1996 года рождения, житель Вешкаймы, состоит на учете как психически больной", - написала омбудсмен.

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По ее данным, в детском саду сработала кнопка тревожной сигнализации.

"Сотрудники Росгвардии сразу выехали на место трагедии", - сообщила она.

Вице-губернатор региона Александр Коробко подтвердил ТАСС, что кнопка в учреждении была.

"Охраны как таковой нет", - отметил он.

Москалькова также сообщила, что состояние пострадавшей при стрельбе оценивается как стабильное.

"Пострадавшая находится в приемном покое районной больницы с перелом обеих костей предплечья, огнестрельное (дробь) ранение правого плеча. Состояние стабильное. Готовится к переводу на уровень областной больницы", - говорится в сообщении.

Мужчина с ружьем пришел во вторник в детский сад в поселке Вешкайма Ульяновской области. Он убил воспитательницу, двоих малышей и покончил с собой. Вскоре выяснилось, что перед этим нападавший застрелил владельца ружья. Что еще известно о трагедии в Ульяновской области – в материале «Газеты.Ru».

«Первый раз в жизни такое видела»

«Мужчина зашел в детский сад, застрелил нянечку, двух деток», — рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах, добавив, что затем стрелок покончил с собой.

Как сообщил Telegram-канал Baza, все случилось в детском саду «Рябинка» во время тихого часа. Охраны в учреждении не было. Неизвестный зашел через парадную дверь, оттолкнул сотрудницу, которая в этот момент мыла крыльцо. Нападавший поднялся на второй этаж и открыл стрельбу из ружья «Иж-27».

Согласно информации «КП – Ульяновск», погибшим детям было пять и шесть лет. Злоумышленник не только убил воспитательницу, но также ранил нянечку. Telegram-канал Mash уточнил, что ее зовут Елена Карпова, женщину доставили в больницу с огнестрельным ранением.

Авторы Mash также поговорили с поваром из детского садика.

«Я готовила еду, я поваром работаю. Пришла женщина — из руки течет кровь. Говорит, меня ранили, вызывайте «скорую». Я ничего не могу, кнопку (тревожную – «Газета.Ru») никак не нажму, со стационарного (телефона — «Газета.Ru») вызвали «скорую». Приехала «скорая», полиция… Все наверх ушли. Там у нас воспитательницу застрелили, двух ребятишек и ранили одну нянечку. А у него лицо все разбито. <...>. Такой худой, высокий. Я первый раз в жизни такое видела, это ужас», — рассказала повар.

По ее словам, вскоре сотрудников спросили, зачем они пустили убийцу. Женщина пояснила, что все из-за предписаний СанПИНа: необходимо проветривать помещения утром и вечером.

«Ну вот и допроветривали», — констатировала сотрудник детсада.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова написала в своем Telegram-канале, что пострадавшая нянечка «находится в приемном покое районной больницы с перелом обоих костей предплечья»: нападавший выстрелил в ее правое плечо дробью.

«Состояние стабильное. Готовится к переводу на уровень областной больницы», — уточнила омбудсмен.

Она добавила, что погибшие – мальчик и девочка, 2017 и 2016 годов рождения.

«Это уже не первая подобная трагедия, необходимо усилить меры безопасности в детских садах, школах и колледжах по всей стране. Эта крайне ответственная задача должна лежать на сотрудниках вневедомственной охраны Росгвардии, которые должны дежурить в дошкольных и школьных учреждениях круглосуточно. Выражаю искренние соболезнования близким и родным погибших в результате этого события. В этот трагический час мы все мыслями и сердцем вместе с вами. Молюсь», — заключила Москалькова, отметив, что нападавший состоял на учете как психически больной.

Установка личности

Так как голова стрелка была сильно повреждена, установить его личность на месте было невозможно. Сначала правоохранители заподозрили в преступлении 68-летнего Александра Дронина, сообщил Telegram-канал Baza.

«Ружье зарегистрировано на него. Сегодня Александр Дронин предупредил жену, что поедет на охоту. Он взял ружье и уехал на своей «Ниве». Где он сейчас — неизвестно. Дронина разыскивает полиция, однако мужчина не берет трубку и найти его не могут», — пояснил канал.

При этом авторы заметки отметили, что «по описанию родных Дронин – седой старик, тогда как мужчина, напавший на детский сад, выглядит куда моложе».

Вскоре в убийстве стали подозревать 26-летнего Руслана Ахтямова, так как, по сообщениям родных, он собирался пристреливать ружье вместе с Дрониным. Ахтямов зарегистрирован на той же улице, где расположен детский сад. Вскоре источники подтвердили Baza, что нападавшим был именно молодой мужчина.

Затем канал сообщил, что полиция обнаружила тело Дронина.

«По предварительной версии, Ахтямов убил мужчину, забрал у него ружье и отправился в сад «Рябинка», где застрелил сотрудницу и двух детей, а затем покончил жизнь самоубийством», — говорится в сообщении.

В свою очередь Telegram-канал Mash уточнил, что тело Дронина обнаружили в 700 метрах от сада, в лесном массиве.

В «КП – Ульяновск» отметили, что на местах убийств работает следственный комитет, представители министерства просвещения региона. Для детального разбирательства туда направили депутатов Законодательного собрания. В Вешкайму также выехали вице-губернаторы Игорь Эдель и Александр Коробко. А РИА «Новости» сообщило, что СК РФ возбудил уголовное дело по факту убийств.

Согласно данным Telegram-канала 112, стрелок Ахтямов перед расправой в детсаде мог также убить отца. Якобы утром с ним и владельцем ружья в лес также отправились отец убийцы Рушан Ахтямов.

Кто ответственен за случившееся

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем Telegram-канале выразил соболезнования в связи с трагедией.

«По моему поручению семьям погибших будет оказана комплексная помощь: медицинская, психологическая и социальная. С пострадавшими работают психологи. На место выехали заместители губернатора Игорь Эдель и Александр Коробко, вместе с ними работают руководители профильных ведомств. Срочно прервал рабочую поездку на ИННОПРОМ в Ташкенте, вылетаю ближайшим рейсом в Ульяновск», — написал Русских.

Согласно данным Telegram-канала Mash, ответственной за охрану детского сада в Ульяновске в момент стрельбы была заведующая Марина Дементьева. Пока не известно, где она находилась во время стрельбы.

«Охрана у детского сада тоже есть, но только в ночные смены. Днем безопасность — на заведующем, старшем воспитателе и завхозе. Они дежурят поочередно», — говорится в сообщении.

Бывшая одноклассница жителя поселка Вешкайма Ульяновской области, подозреваемого в тройном убийстве в детском саду «Рябинка», Наталья рассказала «Газете.Ru», что в школе мужчину обижали из-за того, что он рос в неполной и малообеспеченной семье и был «не как все».

«Это мой одноклассник. Жил в конце моей улицы. Его с детства обижали, со школы все пошло. Я давно его не видела. Семья у него неполная, вроде, из-за материального недостатка. Он не любил общаться. Он ни с кем не дружил, с ним тоже никто не дружил. Его постоянно встречала и провожала какая-то женщина, возможно, мать, возможно, бабушка. Он один нигде никогда не ходил, то есть всегда было сопровождение. Ну, обижали, да, задирали. Он был не как все: не очень хорошо одет, каких-то вещей не было. Дети в таком возрасте, видимо, замечают. Дружат с теми, у кого что получше. В драки он не влезал, если его обижали, он уходил, убегал», — сказала она.

Стрельба, которая произошла в детском саду «Рябинка» в поселке Вешкайма Ульяновской области, — еще один аргумент в пользу скорейшего принятия закона, ужесточающего порядок выдачи оружия. Так на происшествие отреагировал глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в Telegram.

Ранее депутат заявил, что детский сад «Рябинка» в Ульяновской области, где мужчина убил воспитательницу и двух детей, был оборудован тревожной кнопкой, однако во время трагедии никто из сотрудников на нее не нажал. Кроме того, учреждение не охранялось частными компаниями, добавил он.

У открывшего стрельбу в детском саду «Рябинка» в Ульяновской области, скорее всего, была шизофрения, рассказал в беседе с NEWS.ru врач-психотерапевт Василий Шуров. По его словам, люди с таким тяжёлым психическим расстройством могут совершить крайне жестокие деяния. Как считает специалист, можно было бы говорить о том, что за пациентом не доглядели врачи, только если он ранее совершал подобные преступления.

Деяние крайне жестокости, бессмысленное, ничем не обусловленное. К сожалению, когда у человека психическое расстройство, скорее всего, тяжёлое, раз он был на учёте в диспансере. Вероятно, речь идёт о шизофрении. Это расстройство, которое сопровождается бредом, стойкими убеждениями, галлюцинациями. Часто это голоса, которые человеком управляют, дают ему указания. Но психически больные люди периодически такую жестокость, немотивированную, необъяснимую с точки зрения здоровых людей совершают. Поэтому их избавляют от судебного преследования и просто отправляют на лечение, а объяснений рациональных этому быть не может. Просто болезнь, — объяснил Шуров.

По его мнению, в случае ульяновского стрелка можно было бы говорить о том, что за ним не доглядели врачи, только если он ранее совершал подобные преступления. Если с пациентом что-то происходит, то родственники инициируют дополнительное обращение к специалисту, но обычно пациент посещает врача раз в месяц, иногда формально.

Если всё нормально, никаких симптомов нет, обратной связи от родственников нет, пациент получает свою терапию. Если мы знаем, что пациент не будет пить таблетки, не склонен к лечению, как правило это всё в уколах пролонгировано, чтобы оно долго действовало. Самое распространенное — когда человек один раз пришёл, потом перестаёт регулярно ходить, родственники за ним не следят, перестаёт пить таблетки, возникает обострение и человек может такое совершить, — подытожил специалист.

Людей, которые состоят на психиатрическом учёте, стоит более тщательно изучать, считает депутат Ульяновской городской думы Геннадий Бударин. В беседе с NEWS.ru он прокомментировал сообщение, что предполагаемый убийца двоих детей и воспитательницы в детсаду под Ульяновском Руслан Ахтямов стоял на учёте у психиатра.