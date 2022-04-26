Нетрезвый пассажир напал на петербурженку в маршрутке и попал на видео

В петербургской маршрутке средь бела дня махали кулаками. Всему виной пьяный пассажир. Об этом сообщает "Фонтанка".

О конфликте рассказали очевидцы в группе «Транспортный коллапс, Красное Село» во «ВКонтакте». По их словам, инцидент произошел накануне около полудня в маршрутке № 445.

По предварительным данным, на 20-летнюю девушку упал явно нетрезвый мужчина, а на попытки его поднять отреагировал агрессивно: дважды ударил пассажирку по голове, стал браниться и плеваться. На помощь бросился водитель маршрутки — ему удалось выдворить буяна на улицу. Этот процесс успели снять на видео.