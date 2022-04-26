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43 минуты назад

Момент взрыва в многоэтажке на Товарищеском проспекте попал на видео

Рамблер

Появилось видео с камер наблюдения, на котором запечатлен момент взрыва в девятиэтажном доме, расположенном на Товарищеском проспекте в Петербурге. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

На записи виден сначала всполох, а затем серьезный взрыв, после которого сработали сигнализации на машинах во дворе.

Напомним, инцидент произошел около половины третьего ночи 25 апреля в первой парадной дома 22/1 по Товарищескому проспекту на восьмом этаже.

По предварительным данным, на лестничной площадке дома взорвалось неустановленное устройство. Эвакуировать пришлось 66 человек. Пострадавших нет.

Происшествия,Видео,
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