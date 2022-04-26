Установлена личность устроившего стрельбу в детском саду под Ульяновском

Установлена личность мужчины, расстрелявшего двоих детей и воспитательницу из детского сада «Рябинка» в Ульяновской области.

Фото: ТАСС ТАСС

По информации телеграм-канала Shot, нападавшим оказался 26-летний Руслан Ахтямов. Его личность подтвердила мать.

Ранее сообщалось, что убийцей из детского сада был 68-летний Александр Дронин. На него оформлено ружье, из которого стрелял нападавший. Ахтямов был соседом владельца оружия.

Местонахождение Дронина неизвестно. Его жена сообщила, что утром он уехал с ружьем на охоту в лес.