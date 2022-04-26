Суд поставил точку в деле об обмане сидевшего рядом с Путиным ветерана

Суд в Москве вынес приговор двум мошенникам, которые выманили 400 000 рублей у ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина.
Аферист Руслан Алимирзаев получил 4 года колонии общего режима, а его подельник Алексей Коньков — 5 лет. Преступление они совершили в мае 2021 года, уже после Дня Победы.
На самом параде в Москве 96-летний фронтовик Пронин сидел рядом с президентом Владимиром Путиным.
Суд признал Конькова виновным в четырёх аферах, а Алимирзаева — в двух. Оба признали вину только в одном эпизоде мошенничества, которое они совершили в отношении ветерана Василия Пронина.
Мошенничество произошло в конце мая 2021 года. Домой 96-летнему фронтовику позвонил человек, представившийся полицейским. Мнимый силовик рассказал, что нечестные на руку люди пытаются обокрасть пенсионеров. Роль сотрудника МВД в этой схеме играл Алексей Коньков. Он убедил ветерана снять с банковского счёта и передать сообщнику Алимирзаеву 400 000 рублей. Эти деньги якобы нужны были, чтобы поймать мошенников.
По указанию преступников, ничего не подозревающий Пронин снял деньги, вернулся домой и выбросил их с балкона своей квартиры в указанное злоумышленниками место.
Найти злоумышленников удалось меньше, чем за неделю. По данным полиции, их действия координировали из-за рубежа.
В ходе расследования этого преступления выяснилось, что ветеран Пронин был не первой жертвой Конькова и Алимирзаева. Они успели обмануть ещё трёх пенсионеров суммарно на 700 000 рублей.
Василий Пронин родился 25 февраля 1925 года в Рязанской области. Он участвовал в битве на Курской дуге и форсировании реки Десны. Награждён орденом Отечественной войны первой степени, медалью «За отвагу», орденом Трудового Красного знамени, дважды — Знаком почёта. Во время парада Победы в 2021 году ветеран сидел на трибуне рядом с Владимиром Путиным. На мероприятии тот помог Пронину поправить куртку, это запечатлели камеры.