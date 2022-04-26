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9 минут назад

Суд поставил точку в деле об обмане ветерана, сидевшего рядом с Путиным

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Суд в Москве вынес приговор двум мошенникам, которые выманили 400 000 рублей у ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина.

Суд поставил точку в деле об обмане сидевшего рядом с Путиным ветерана
Фото: kremlin.ru , CC BY 4.0kremlin.ru , CC BY 4.0

Аферист Руслан Алимирзаев получил 4 года колонии общего режима, а его подельник Алексей Коньков — 5 лет. Преступление они совершили в мае 2021 года, уже после Дня Победы.

На самом параде в Москве 96-летний фронтовик Пронин сидел рядом с президентом Владимиром Путиным.

Суд признал Конькова виновным в четырёх аферах, а Алимирзаева — в двух. Оба признали вину только в одном эпизоде мошенничества, которое они совершили в отношении ветерана Василия Пронина.

Мошенничество произошло в конце мая 2021 года. Домой 96-летнему фронтовику позвонил человек, представившийся полицейским. Мнимый силовик рассказал, что нечестные на руку люди пытаются обокрасть пенсионеров. Роль сотрудника МВД в этой схеме играл Алексей Коньков. Он убедил ветерана снять с банковского счёта и передать сообщнику Алимирзаеву 400 000 рублей. Эти деньги якобы нужны были, чтобы поймать мошенников.

По указанию преступников, ничего не подозревающий Пронин снял деньги, вернулся домой и выбросил их с балкона своей квартиры в указанное злоумышленниками место.

Найти злоумышленников удалось меньше, чем за неделю. По данным полиции, их действия координировали из-за рубежа.

В ходе расследования этого преступления выяснилось, что ветеран Пронин был не первой жертвой Конькова и Алимирзаева. Они успели обмануть ещё трёх пенсионеров суммарно на 700 000 рублей.

Василий Пронин родился 25 февраля 1925 года в Рязанской области. Он участвовал в битве на Курской дуге и форсировании реки Десны. Награждён орденом Отечественной войны первой степени, медалью «За отвагу», орденом Трудового Красного знамени, дважды — Знаком почёта. Во время парада Победы в 2021 году ветеран сидел на трибуне рядом с Владимиром Путиным. На мероприятии тот помог Пронину поправить куртку, это запечатлели камеры.

Происшествия,Василий Пронин,Владимир Путин,
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