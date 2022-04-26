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27 минут назад

Раскрыта личность устроившего стрельбу в детском саду под Ульяновском

Lenta.ru

Стрельбу в детском саду под Ульяновском устроил 68-летний россиянин Александр Дронин. Личность стрелявшего в своем Telegram-канале раскрыло издание Baza.

По предварительным данным, возможный стрелок Дронин является жителем поселка Вешкайма. Ружье, из которого в детском саду была утроена стрельба, зарегистрировано на него. Пока точно опознать мужчину совершившего нападения на детский садик не удается из-за того, что после суицида у него оказалось обезображено лицо.

Ранее 26 апреля сообщалось, что мужчина пришел в учреждение с ружьем ИЖ-27 во время тихого часа, а после устроил стрельбу. Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов, мотив преступления устанавливается.

Мужчина застрелил двоих детей в ульяновском детском саду

По предварительным данным, он убил двух детей и нянечку, а после совершил суицид.

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