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44 минуты назад

Опубликовано видео с места стрельбы в детском саду в Ульяновской области

Александр Кузьмин

В детском саду в Ульяновской области мужчина устроил стрельбу, в результате которой погибли двое детей и нянечка. Видео с места трагедии публикует издание «Известия» в своем официальном Telegram-канале.

По предварительным данным, неизвестный пришел в дошкольное учреждение, расположенное в поселке Вешкайма, с ружьем «Иж-27». Он застрелил сотрудницу детского сада и двух детей, после чего покончил с собой.

«Няня выбежала на крыльцо, пытаясь спасти детей, но преступник убил ее. Потом он выстрелил в 5-летнего мальчика и 6-летнюю девочку», – уточняет канал.

В детском саду нет охранника, лишь установлена тревожная кнопка.

Сейчас на месте ЧП работают оперативные службы. Все обстоятельства случившегося выясняются. По информации источника, власти Ульяновской области подтверждают стрельбу, а также наличие погибших.

Происшествия,Криминал,Видео,
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