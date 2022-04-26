В детском саду в Ульяновской области мужчина устроил стрельбу, в результате которой погибли двое детей и нянечка. Видео с места трагедии публикует издание «Известия» в своем официальном Telegram-канале.

По предварительным данным, неизвестный пришел в дошкольное учреждение, расположенное в поселке Вешкайма, с ружьем «Иж-27». Он застрелил сотрудницу детского сада и двух детей, после чего покончил с собой.

«Няня выбежала на крыльцо, пытаясь спасти детей, но преступник убил ее. Потом он выстрелил в 5-летнего мальчика и 6-летнюю девочку», – уточняет канал.

В детском саду нет охранника, лишь установлена тревожная кнопка.