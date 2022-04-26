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48 минут назад

Украинцы избили россиянку во время празднования Пасхи в Афинах

Алиса Селезнёва

Гражданка России, историк и археолог Оксана Маряхина заявила в греческую полицию о жестоком избиении группой украинцев во время празднования Пасхи, ей разбили голову. Об этом пишет РИА Новости.

Украинцы избили россиянку во время празднования Пасхи в Афинах
Фото: ReutersReuters

По ее словам, инцидент произошел на пляже Агиос Космас в Афинах 24 апреля.

«Было много компаний, все пекли мясо – там разрешено. Уже был вечер, наша компания разошлась, остались четверо человек. На некотором расстоянии была украинская компания, их было человек 30. В какой-то момент, когда мы уже собирали вещи, компания стала кричать долго и упорно: «Слава Украине», наши ребята – их осталось двое – крикнули: «Слава России». В ответ посыпалась нецензурная брань, угрозы и люди пошли драться, с какими-то предметами в руках», - рассказала Маряхина.

Женщина пояснила, что пыталась разнять драку и обратилась к знакомым украинцам среди нападавших.

«Я пыталась разнять, и человек, которого я немного знаю, ударил меня кастетом в лицо, в заднюю часть головы, а когда упала, били ногами, куда смогли. Синяки у меня на руках, на ногах, на ребрах», - заявила она.

Россиянка отметила, что полиция на место происшествия ехала очень долго и украинцы успели «разбежаться и спрятаться». После нападения она обратилась с заявлением в полицию, отметив, что точно знает избившего ее мужчину.

«Я уже знаю его телефон, адрес, его данные есть. И те, кто меня бил, знают меня. Эти люди хотели этой драки, они выжидали, когда нас останется меньше», - рассказала она.

С началом военной операции на Украине россияне и русскоговорящие выходцы из стран бывшего СССР стали жаловаться на травлю в ЕС. При этом посольство России в Греции предупредило соотечественников, что им небезопасно находиться в стране в условиях «беспрецедентной антироссийской риторики со стороны греческих официальных лиц и развязанной в местных СМИ пропагандистской кампании против России».

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