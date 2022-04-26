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51 минуту назад

Украинцы избили россиянку во время празднования Пасхи

Lenta.ruиещё 1

Группа украинцев жестоко избила гражданку России, историка и археолога Оксану Маряхину во время празднования Пасхи в Афинах. Об этом потерпевшая рассказала РИА Новости.

Украинцы избили россиянку во время празднования Пасхи
Фото: ReutersReuters

Маряхина сообщила, что нападавшие били ее ногами, разбили ей голову и лицо.

«Уже был вечер, наша компания разошлась, остались четверо человек. На некотором расстоянии была украинская компания, их было человек 30. В какой-то момент, когда мы уже собирали вещи, компания стала кричать долго и упорно "слава Украине"», — рассказала россиянка.

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