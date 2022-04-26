Украинцы избили россиянку во время празднования Пасхи

«Уже был вечер, наша компания разошлась, остались четверо человек. На некотором расстоянии была украинская компания, их было человек 30. В какой-то момент, когда мы уже собирали вещи, компания стала кричать долго и упорно "слава Украине"», — рассказала россиянка.