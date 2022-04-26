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1 час назад

Задержаны подозреваемые во взрыве в девятиэтажке Петербурга

Вероника Полынина

Трое москвичей задержаны по подозрению в организации взрыва в жилом доме на Товарищеском проспекте в Санкт-Петербурге, сообщает «Интерфакс».

Задержаны подозреваемые во взрыве в девятиэтажке Петербурга
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Задержаны 16-летние брат с сестрой и их 27-летняя подруга. Всех доставят из Москвы в Петербург для дачи показаний.

По версии следствия, взрыв был направлен на 35-летнего жильца дома. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство общеопасным способом. Мотивы злоумышленников устанавливаются.

В ночь на 25 апреля в жилом доме на Товарищеском проспекте Петербурга произошел взрыв пиротехнического устройства. В результате инцидента никто не пострадал, но были повреждены окна, двери в подъездах и припаркованные рядом с домом автомобили.

Взрыв прогремел в девятиэтажном доме в Петербурге

По информации телеграм-канала «Mash на Мойке», взрыв мог быть устроен с целью розыгрыша. 35-летний Михаил Ануркин за последние два года неоднократно становился жертвой жестоких пранков. Так, в 2020 году Ануркин рассказывал, что к нему в квартиру врывался СОБР в поисках малолетней заложницы, а живому отцу заказывали катафалк и похоронный венок.

Отец Ануркина рассказал, что сын «пытается вести маргинальный образ жизни», выпивает и устраивает треш-стримы на донаты.

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