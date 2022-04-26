При взрыве газа в Свердловской области пострадали три человека

Три человека, в том числе ребенок, пострадали в результате взрыва газа в жилом дома в городе Арамиль Свердловской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры.
"По предварительной информации, сегодня, около 09:27 (07:27 мск) на пульт оперативных служб поступило сообщение о хлопке, по предварительным данным, газовоздушной смеси в одной из квартир в пристрое к дому на ул. Ленина в городе Арамиль, в результате чего пострадали три человека, в том числе трехлетний ребенок. Пострадавшие доставлены в учреждение здравоохранения с ожогами тела для оказания медицинской помощи", - сообщили в пресс-службе.
Начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых уточнил ТАСС, что на месте ЧП работают сотрудники полиции и МЧС.
"Происшествие, о котором идет речь, не носит криминальный характер. Вероятно, оно могло произойти по причине нарушения правил эксплуатации газового оборудования либо утечки газа. Согласно другой версии, в жилище трехлетний ребенок мог поджечь игрушки, по крайней мере подобные шалости за ним ранее водились. Двухэтажный и трехподъездный жилой дом до выяснения более точных обстоятельств случившегося временно отключен от подачи газа. Пострадавшие доставлены в одну из клиник с ожогами различной степени тяжести и отравлением угарным газом", - добавил он.
Горелых добавил, что не исключается перемещение пострадавших в больницу Екатеринбурга.
"Все будет зависеть от степени тяжести полученных травм. По итогам начавшихся проверочных мероприятий полиция примет обоснованное процессуальное решение", - отметил начальник пресс-службы.