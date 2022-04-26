При взрыве газа в Свердловской области пострадали три человека

"По предварительной информации, сегодня, около 09:27 (07:27 мск) на пульт оперативных служб поступило сообщение о хлопке, по предварительным данным, газовоздушной смеси в одной из квартир в пристрое к дому на ул. Ленина в городе Арамиль, в результате чего пострадали три человека, в том числе трехлетний ребенок. Пострадавшие доставлены в учреждение здравоохранения с ожогами тела для оказания медицинской помощи", - сообщили в пресс-службе.