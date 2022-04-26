Пожар на нефтебазе в Брянске полностью ликвидировали

Пожар на нефтебазе «Дружба» в Брянске, возникший ночью 25 апреля, полностью потушен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

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«В 07:19 мск пожар на нефтебазе в Брянске полностью ликвидирован», - говорится в сообщении МЧС.

Напомним, пожар на нефтебазе в Фокинском районе Брянска произошел в понедельник около 02:00 мск. Ему присвоили повышенный ранг сложности. На территории нефтебазы загорелись резервуары на 10 тыс. тонн, где хранилось дизельное топливо. Они были введены в эксплуатацию 4 года назад.

На место происшествия прибыли подразделения МЧС России и приступили к ликвидации огня. Пожарные боролись с огнем 29 часов. По предварительным данным в результате пожара никто не пострадал.