В Брянске полностью ликвидировали пожар на нефтебазе

Пожарные полностью потушили пожар, возникший ночью 25 апреля на нефтебазе в Брянске. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе МЧС.
"В 07:19 мск пожар на нефтебазе в Брянске полностью ликвидирован", - сказал представитель МЧС.
Пожар на нефтебазе в Фокинском районе Брянска произошел в понедельник ночью. Ему присвоили повышенный ранг сложности. По данным региональных властей, на территории нефтебазы горели резервуары. Пострадавших, по предварительным данным, нет.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства возникновения пожара.