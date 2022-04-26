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1 час назад

В Брянске полностью ликвидировали пожар на нефтебазе

ТАССиещё 2

Пожарные полностью потушили пожар, возникший ночью 25 апреля на нефтебазе в Брянске. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе МЧС.

В Брянске полностью ликвидировали пожар на нефтебазе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В 07:19 мск пожар на нефтебазе в Брянске полностью ликвидирован", - сказал представитель МЧС.

Пожар на нефтебазе в Фокинском районе Брянска произошел в понедельник ночью. Ему присвоили повышенный ранг сложности. По данным региональных властей, на территории нефтебазы горели резервуары. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства возникновения пожара.

Происшествия,Пожары,Александр Бастрыкин,Следственный комитет,
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