В Брянске полностью ликвидировали пожар на нефтебазе

Пожарные полностью потушили пожар, возникший ночью 25 апреля на нефтебазе в Брянске . Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе МЧС.

"В 07:19 мск пожар на нефтебазе в Брянске полностью ликвидирован", - сказал представитель МЧС.

Пожар на нефтебазе в Фокинском районе Брянска произошел в понедельник ночью. Ему присвоили повышенный ранг сложности. По данным региональных властей, на территории нефтебазы горели резервуары. Пострадавших, по предварительным данным, нет.