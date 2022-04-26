«Он ехал 40 км/ч. У него отказали то ли руль, то ли тормоза. На моих глазах произошло, водитель тут ни при чём. С ним всё хорошо, не пострадал. От медицинской помощи отказался. Кроме него, в автобусе никого не было» - рассказывает очевидица происшествия Валерия.