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1 час назад

Автобус въехал в дом в историческом центре Петербурга. Видео

Александр Кузьмин

Пассажирский автобус врезался в здание Петроградском районе Санкт-Петербурга. Видео, на котором запечатлен момент аварии публикует telegram-канал «Shot».

На кадрах видно, как автобус на скорости выезжает на перекресток и не стараясь повернуть влетает в жилой дом. Со слов очевидцев, пассажирское транспортное даже не пыталось вписаться в поворот.

«Он ехал 40 км/ч. У него отказали то ли руль, то ли тормоза. На моих глазах произошло, водитель тут ни при чём. С ним всё хорошо, не пострадал. От медицинской помощи отказался. Кроме него, в автобусе никого не было» - рассказывает очевидица происшествия Валерия.

Сообщается, что находящийся во время ДТП за рулем автобус водитель русский и работает не первый год. По словам водителя, у него перестал крутиться руль. Пострадавших нет.

Происшествия,Видео,
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