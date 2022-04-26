Пассажирский автобус врезался в здание Петроградском районе Санкт-Петербурга. Видео, на котором запечатлен момент аварии публикует telegram-канал «Shot».
На кадрах видно, как автобус на скорости выезжает на перекресток и не стараясь повернуть влетает в жилой дом. Со слов очевидцев, пассажирское транспортное даже не пыталось вписаться в поворот.
«Он ехал 40 км/ч. У него отказали то ли руль, то ли тормоза. На моих глазах произошло, водитель тут ни при чём. С ним всё хорошо, не пострадал. От медицинской помощи отказался. Кроме него, в автобусе никого не было» - рассказывает очевидица происшествия Валерия.
Сообщается, что находящийся во время ДТП за рулем автобус водитель русский и работает не первый год. По словам водителя, у него перестал крутиться руль. Пострадавших нет.