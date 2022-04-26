Сын вице-президента группы строительных компаний «Ташир» и миллиардера Артака Эвояна сбил за рулём Lamborghini Huracan девушку на электросамокате. Момент ДТП публикует telegram-канал «Shot».

Сообщается, что авария произошла на Пресненской набережной в Москве в ночь с субботы на воскресенье. Эдгар Эвоян за рулём автомобиля Lamborghini совершил наезд на девушку, которая пересекала проезжую часть на электросамокате на разрешающий сигнал светофора.

В результате аварии 19-летняя пострадавшая оказалась в больнице. У неё множественные ушибы, закрытый перелом бедра, открытый перелом кисти и рваные раны.