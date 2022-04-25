В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 73.36EUR 77.47
Войти в почту
48 минут назад

Украинские нацбаты заминировали дамбу в ДНР

Lenta.ru

Украинские нацбатальоны заминировали дамбу Карловского водохранилища в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает ТАСС.

Украинские нацбаты заминировали дамбу в ДНР
Фото: globallookpressgloballookpress

По данным Минобороны, в случае подрыва дамбы в зоне затопления окажутся шесть населенных пунктов с общей численностью населения более 10 тысяч человек. При этом даже когда вода после затопления уйдет, система жизнеобеспечения будет повреждена, в том числе канализация, водопровод и водоочистные сооружения, что ухудшит санитарно-эпидемиологическую обстановку и распространит инфекционные заболевания.

Мизинцев добавил, что текущую ситуацию усугубляет недоступность медицинского обеспечения, отсутствие лекарственных препаратов, в том числе жизненно важных.

Ранее Михаил Мизанцев подчеркнул, что киевские власти сорвали гуманитарную операцию на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе, открытым в понедельник, 25 апреля, Россией коридором никто не воспользовался. Он отметил, что с одной стороны официальные лица Киева постоянно публично заявляют о якобы находящихся в подземных сооружениях «Азовстали» рабочем персонале комбината, женщинах и детях, а с другой — намеренно отвергают все гуманитарные инициативы российской стороны.

Происшествия,Михаил Мизинцев,НЦУО РФ,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители