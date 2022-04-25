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33 минуты назад

В московском баре произошла массовая драка из-за отсутствия свободных мест

Вероника Полынина

В московском баре произошла массовая драка из-за отсутствия свободных мест, передает ТАСС.

В московском баре произошла массовая драка из-за отсутствия свободных мест
Фото: ТАССТАСС

Источник агентства в правоохранительных органах рассказал, что в ночь на 24 апреля в дежурную часть поступил вызов о драке с участием 15 человек в баре на улице Фридриха Энгельса в Басманном районе столицы.

По его словам, причиной потасовки стало отсутствие свободных столов в заведении.

«Полицейские, прибыв на место, установили, что между посетителями бара на улице Фридриха Энгельса произошла потасовка из-за отсутствия свободных столиков в заведении и нежелания одних уступать свои места вновь прибывшим посетителям», - рассказал собеседник.

Полицейские доставили в отделения четырех участников инцидента. На них составили административные протоколы по статье о мелком хулиганстве.

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Информацию о драке в баре подтвердили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Происшествия,МВД России,
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