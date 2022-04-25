Названа причина взрывов в Тирасполе

Причиной взрывов в здании Министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики стали выстрелы из ручных противотанковых гранатометов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство внутренних дел ПМР.

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Спецслужбы республики пока не располагают сведениями, кто стоял за атакой на ведомство. Взрывом выбило окна на верхних этажах, был поврежден фасад здания, однако пострадавших среди сотрудников ведомства или мирных жителей нет.

Как утверждают в министерстве, сейчас прилегающая к зданию территория оцеплена сотрудниками милиции. В здании работают саперы, они изучают его на предмет других взрывных устройств.