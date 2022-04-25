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48 минут назад

Названа причина взрывов в Тирасполе

Lenta.ruиещё 2

Причиной взрывов в здании Министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики стали выстрелы из ручных противотанковых гранатометов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство внутренних дел ПМР.

Названа причина взрывов в Тирасполе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Спецслужбы республики пока не располагают сведениями, кто стоял за атакой на ведомство. Взрывом выбило окна на верхних этажах, был поврежден фасад здания, однако пострадавших среди сотрудников ведомства или мирных жителей нет.

Как утверждают в министерстве, сейчас прилегающая к зданию территория оцеплена сотрудниками милиции. В здании работают саперы, они изучают его на предмет других взрывных устройств.

Серия взрывов прогремела в Приднестровье

О взрыве в МГБ Тирасполя стало известно вечером 25 апреля. Высшее руководство ПМР пока не давало оценку произошедшему.

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