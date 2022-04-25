Российский тележурналист Владимир Соловьёв в интервью каналу «Россия 24» отреагировал на сообщения о задержании украинских националистов, которые готовили на него покушение по заказу СБУ. По его словам, к организации причастен президент Украины Владимир Зеленский, который «угрожал ему напрямую». Он апеллирует к своему еврейскому происхождению, предполагая, что причина заказного убийства кроется в национальной неприязни.

Это абсолютно в логике нацистов — убивать журналистов-евреев. Так что бандеровцы идут по привычным для них маршрутам, — констатировал Соловьёв.

Он подчеркнул, что ничего не знал заранее, и новость озадачила его так же, как и всех остальных. Однако он отметил, что давно подозревал о подготовке заказного убийства, так как об этом ходили слухи.

К счастью, мне неизвестно ничего. Вместе со всей страной я узнал о том, что готовилось покушение, но блестяще отработала ФСБ. До меня доходили разные слухи, что было очевидно, потому что президент Украины Зеленский напрямую же мне угрожал, поэтому слухи ходили, — заявил он.

Соловьёв также поблагодарил сотрудников ФСБ за то, что «горе не пришло в его дом сегодня», сообщает РИА Новости. Он пояснил, что хотел бы встретиться с заказчиком убийства, с которым, по его мнению, напрямую связан Зеленский.

Телеведущий ВГТРК Владимир Соловьев в беседе с РИА «Новости» заявил, что ему было бы не интересно встречаться с задержанными неонацистами и вместо этого он предпочел бы говорить с заказчиком.

«Что говорить с этими? О чем? Они-то какой интерес представляют? Тем более, когда люди уже задержаны, там идут допросы. Понятно, что они находятся в определенном психологическом состоянии. То, что они будут говорить, для меня не представляет никакого интереса. Это все не ко мне», — сказал он.

По мнению Соловьева, неонацисты счастливы, так как их задержали сотрудники ФСБ, а не спецслужбы ДНР и ЛНР, так как там «нет моратория на смертную казнь».

«Ну а чему удивляться? Я у них у всех как бельмо в глазу. Я еврей и антифашист, поэтому очевидно, что я являюсь мишенью для бандеровской, нацисткой сволочи», — добавил телеведущий.

ФСБ пресекла попытку террористов убить известного российского тележурналиста, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.

"Сегодня утром органами Федеральной службы безопасности пресечена деятельность террористической группы, которая планировала нападение и убийство одного из известных российских тележурналистов", - сообщил Владимир Путин.

"Конечно, сейчас будут от этого открещиваться, но факты и доказательства неопровержимы", - продолжил президент.

"Нам известны пофамильно кураторы из западных спецслужб, прежде всего, ЦРУ, которые работают с органами безопасности Украины, - видимо, они дают такие советы", - сказал он.

"Вот вам и отношение к правам журналистов, распространению информации, правам человека в целом. Они пекутся только о своих правах - кто-то из имперских амбиций, а кто-то, исходя из колониального прошлого. В России это не пройдет", - предупредил "коллективный Запад" Путин.

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали группировку неонацистов, которые планировали совершить покушение на журналиста Владимира Соловьева. По данным правоохранителей, задание на убийство поступило от СБУ.

«Следственным комитетом Российской Федерации задержана группа членов запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power* - граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство общественного деятеля, известного журналиста Владимира Соловьева», - заявили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

В ходе допроса члены группировки признались, что после убийства они планировали покинуть территорию РФ и скрыться за границей.

* National Socialism/White Power - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

Следственный комитет России задержал шестерых подозреваемых в покушении на убийство тележурналиста Владимира Соловьёва, сообщили в Telegram-канале ведомства. По версии следствия, они планировали взорвать машину телеведущего, для чего изготовили самодельную бомбу, компоненты для которой, а также она сама, были обнаружены при задержании вместе с оружием, боеприпасами, наркотиками и нацистской символикой.

В ходе расследования уголовного дела о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста Владимира Соловьёва следователями Главного следственного управления Следственного комитета России совместно с ФСБ России установлены лица, осуществлявшие приготовление к его убийству <...>. Шесть соучастников преступления являются членами запрещённой в России неонацистской террористической организации, — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что убийство планировалось в Москве — с помощью самодельных бомб подозреваемые намеревались взорвать автомобиль Соловьёва.

Преступление планировалось реализовать на территории города Москвы путём подрыва автомашины журналиста, — добавили в СК РФ.

Участники неонацистской террористической организации National Socialism/White Power устроили слежку за телеведущим Владимиром Соловьевым и выяснили места, которые он посещал. Об этом сообщил в понедельник директор ФСБ Александр Бортников в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", фрагмент которой опубликован в Telegram-канале "Смотрим.ру".

"Изъято оружие огнестрельное, большое количество патронов, гранаты, бутылки с зажигательной смесью. Определены этой группой места притяжения, посещения Соловьевым определенных мест, где и планировалось это преступление", - сказал Бортников, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

Бортников отметил, что подготовку этого теракта вела группа из шести москвичей.

"Вели их с украинской стороны представители СБУ. Задание было определиться с местом осуществления покушения - прежде всего, с убийством. В результате сегодняшних мероприятий все эти граждане задержаны. Они имеют отношение к неонацистской группировке "Национал-социалисты/Белая сила" так называемая, известная экстремистская неонацистская структура", - добавил глава ФСБ.

СК возбудил по данному факту уголовное дело о покушении на убийство. По данным следствия, фигуранты планировали подорвать машину Соловьева. Во время обысков у задержанных изъяли компоненты, необходимые для изготовления самодельного взрывного устройства, предположительно, саму бомбу, многочисленные единицы оружия и боеприпасы к ним, нацистскую символику, а также наркотические вещества. Также следствием изъяты поддельные паспорта граждан Украины с недостоверными данными задержанных, которые планировалось использовать после совершения преступления. Следствие будет ходатайствовать об их аресте.

Группировка неонацистов планировала совершить убийство журналиста Владимира Соловьева "как можно быстрее", они обсуждали нападения и на других известных представителей СМИ. Об этом задержанные рассказали на допросе, видео которого распространила ФСБ России.

На вопрос оперативника, в какие сроки они должны были совершить убийство Соловьева, один из них ответил: "Как можно быстрее". Второй задержанный сообщил, что СБУ давала указания на кратчайшее устранение журналиста.

Еще один задержанный рассказал, что с февраля по март этого года он приезжал в квартиру, где собирались участники группировки.

"В моем присутствии обсуждали поджоги машин с символикой в поддержку спецоперации и военкоматов, а также убийства людей, которые несли пропаганду: Соловьева, Киселева, Скабеевой, Попова, Симоньян и Кеосаяна", - рассказал он.

В ФСБ России сообщили, что силовикам удалось задержать неонацистов, готовивших по заказу СБУ покушение на журналиста Владимира Соловьева. Его тезка и однофамилец, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев рассказал «Газете.Ru», что вопрос о государственной охране известных телеведущих не стоит, поскольку их безопасность обеспечивают сами телеканалы.

«Об этом [обеспечении госохраны] разговор уже был некоторое время назад. И я, как человек, который долгое время работал и на Первом канале, и на канале «Россия», могу сказать, что в каждой корпорации существует своя служба безопасности, которая внимательно следит за тем, чтобы все в порядке было с известными персонами. Поэтому я надеюсь, что охрана у наших медийных личностей уже есть», — сказал Соловьев.

Главное следственное управлением СК возбудило уголовное дело. Члены преступной группы дают признательные показания о подготовке убийства Соловьева, после которого они планировали скрыться за рубежом.

СБУ отрицает причастность к планированию убийства тележурналиста Владимира Соловьёва, в котором её обвиняет российская сторона, сообщается в Telegram-канале ведомства. Ранее ответственность за организацию покушения телеведущий возложил на президента Украины Владимира Зеленского. По словам Соловьёва, украинский лидер «угрожал ему напрямую».

СБУ не имеет никаких планов по убийству Соловьёва. В то же время, учитывая количество фейков и антиукраинской ненависти, которые транслирует это лицо, он может самостоятельно захлебнуться в «продуктах» собственной низкопробной пропагандистской деятельности, — заявили в ведомстве.

Депутат Госдумы VII созыва Константин Затулин заявил NEWS.ru, что не исключает возможности реальной подготовки покушения на журналиста Владимира Соловьёва, о срыве которой до этого сообщили в ФСБ. По его словам, нынешнее руководство Украины вполне способно заниматься такой деятельностью, поскольку нацелено в том числе на проведение громких акций.

То, что в принципе это возможно, ну так кто ж спорит-то. Они же ведь гонятся за демонстративными актами. <...> Они с себя абсолютно снимают всякие ограничения в поведении, — заявил Затулин.

ФСБ сообщила о предотвращении покушения на известного российского журналиста Владимира Соловьева, планировавшегося по заказу СБУ. В беседе с «Газетой.Ru» режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян заявил, что сейчас против российских журналистов ведется «террористическая война».

«Это же война, просто война бывает по правилам и бывает террористическая. У меня нет никаких оснований не доверять ФСБ и лично Владимиру Владимировичу Путину. Жестко? Жестко. Но что делать. Это правда война и каждый выбирает свой окоп. Мы выбрали свои окопы. Это палка о двух концах. Я допускаю, что когда открывают ящик Пандоры, надо бы начать беречься тем, кто его открывает. Если без правил — то без правил», — сказал Кеосаян.

Режиссер добавил, что сейчас все журналисты могут переживать о своей безопасности, однако принимаются меры, чтобы обеспечить ее.

«Я знаю, что каждый из тех, кто может представлять интерес для западных спецслужб в качестве жертвы, способен и без помощи государственных органов решить вопрос безопасности. Поэтому людям надо просто думать, что они делают. Потому что одно дело поле боя, а другое дело такая полуподпольная война. Все переживают за свою безопасность, но уже принимаются какие-то действия», — заключил он.

Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, комментируя сообщения о задержании подозреваемых в планировавшемся убийстве журналиста Владимира Соловьева, заявил, что преследования и убийства журналистов на Украине стали «рутинной практикой», а ложь — единственным методом информационной работы киевского режима, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что Киев даже не осуждает эту практику. Так, напомнил Киселев, убийц журналиста и литератора Олеся Бузины не наказали, а по освобождении из СИЗО «толпа качала их на руках», никто не был наказан и после поджога «нациками» телестудии украинского канала «Интер», сотрудникам которой чудом удалось спастись через крышу.