В Москве арестовали подозреваемого в убийстве хоккеиста Дидура

Таганский суд Москвы отправил в СИЗО до 24 июня 2022 года 37-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве у кафе в центре города. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

«24 апреля 2022 года вблизи кафе, расположенного по Николоямской улице, в ходе конфликта мужчина нанес своему оппоненту 1999 года рождения удар ножом в грудь. От полученного ранения молодой человек скончался на месте происшествия. Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство)», — отмечается в сообщении.

Источник в правоохранительных органах пояснил «РИА Новости», что погибший являлся хоккеистом Романом Дидурой. Спортсмен с друзьями тогда отмечал в кафе свой день рождения, но при входе у него произошел конфликт с 37-летним мужчиной.