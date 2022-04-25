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58 минут назад

Мужчина сжег две машины и попал на видео

Александр Кузьмин

Два припаркованных возле домов автомобиля сгорели в одном из поселков Всеволожского района Ленобласти ночью 24 апреля. После просмотра записей с камеры полиция ищет неизвестного в черном. Об этом сообщает "Фонтанка".

24 апреля в полицию Всеволожского района поступило сообщение о горящем автомобиле у дома 1, корпус 1, по Мельничному переулку в Янино-1. Прибывшие на место правоохранители обнаружили две сгоревшие машины: Mitsubishi Pajero Sport 2021 года выпуска, принадлежащий 47-летнему инженеру-железнодорожнику, и Skoda Yeti 2011 года, принадлежащий 27-летнему жителю поселка Кузнечное Приозерского района Ленобласти. Об этом «Фонтанке» стало известно 25 апреля.

Происшествия,Пожары,Видео,
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