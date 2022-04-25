В Москве арестовали обвиняемого в убийстве хоккеиста Романа Дидура

"С учетом позиции Таганской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 37-летнего жителя Москвы меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 24 июня", - сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале.

В воскресенье ночью около кафе на Николоямской улице между хоккеистом и обвиняемым произошел конфликт, в ходе которого последний ударил ножом в грудь спортсмена. Тот погиб на месте. Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой Москвы.