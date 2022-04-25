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1 час назад

В Москве арестовали обвиняемого в убийстве хоккеиста Романа Дидура

ТАСС

Таганский суд Москвы арестовал обвиняемого в убийстве хоккеиста Романа Дидура.

В Москве арестовали обвиняемого в убийстве хоккеиста Романа Дидура
Фото: ТАССТАСС

"С учетом позиции Таганской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 37-летнего жителя Москвы меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 24 июня", - сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале.

В воскресенье ночью около кафе на Николоямской улице между хоккеистом и обвиняемым произошел конфликт, в ходе которого последний ударил ножом в грудь спортсмена. Тот погиб на месте. Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой Москвы.

Происшествия,Генпрокуратура РФ,
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