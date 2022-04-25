СК раскрыл подробности плана покушения на телеведущего Соловьева

Террористы, планировавшие убийство телеведущего Владимира Соловьева, намеревались совершить подрыв его машины, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Следствие намерено ходатайствовать об аресте задержанных за покушение на Соловьева, указали в СК.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что в России задержали группу неонацистов, планировавших по заданию Киева убить известного российского телевизионного журналиста.
Позже в ФСБ заявили, что была сорвана операция по убийству телеведущего Владимира Соловьева. Во время обысков у задержанных нашли самодельное взрывное устройство, восемь зажигательных «коктейлей Молотова», шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5, свыше тысячи патронов разного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта, националистическую литературу и атрибутику.
Сам Соловьев отметил, что узнал о планах покушения на свою жизнь вместе со всей страной, но после угроз президента Украины Владимира Зеленского занялся собственной безопасностью.