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27 минут назад

СК раскрыл подробности плана покушения на телеведущего Соловьева

Деловая газета "Взгляд"

Террористы, планировавшие убийство телеведущего Владимира Соловьева, намеревались совершить подрыв его машины, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Следствие намерено ходатайствовать об аресте задержанных за покушение на Соловьева, указали в СК.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что в России задержали группу неонацистов, планировавших по заданию Киева убить известного российского телевизионного журналиста.

Позже в ФСБ заявили, что была сорвана операция по убийству телеведущего Владимира Соловьева. Во время обысков у задержанных нашли самодельное взрывное устройство, восемь зажигательных «коктейлей Молотова», шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5, свыше тысячи патронов разного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта, националистическую литературу и атрибутику.

Соловьев сделал заявление о готовящемся на него покушении

Сам Соловьев отметил, что узнал о планах покушения на свою жизнь вместе со всей страной, но после угроз президента Украины Владимира Зеленского занялся собственной безопасностью.

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