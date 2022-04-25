В России воспитанники детсада пострадали от взрывателя снаряда

Двое мальчиков шести лет пострадали от детонации взрывателя снаряда в детском саду в удмуртском поселке Пугачево. Об этом сообщается на сайте республиканского следственного управления Следственного комитета России.

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По данным ведомства, все произошло в понедельник, 25 апреля. Воспитанники российского детсада получили незначительные повреждения.

Следователи предположили, что произошла детонация взрывателя снаряда, который мальчики нашли на территории поселка. Воспитанников детсада уже осмотрели врачи, угрозы их здоровью после случившегося нет.

На месте происшествия выезжали криминалисты и руководство следственного управления. Они допросили очевидцев. В настоящее время принимаются меры по установлению всех обстоятельств случившегося.