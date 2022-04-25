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28 минут назад

В российском детсаду воспитанники пострадали от детонации взрывателя снаряда

Lenta.ru

Двое мальчиков шести лет пострадали от детонации взрывателя снаряда в детском саду в удмуртском поселке Пугачево. Об этом сообщается на сайте республиканского следственного управления Следственного комитета России.

В России воспитанники детсада пострадали от взрывателя снаряда
Фото: ТАССТАСС

По данным ведомства, все произошло в понедельник, 25 апреля. Воспитанники российского детсада получили незначительные повреждения.

Следователи предположили, что произошла детонация взрывателя снаряда, который мальчики нашли на территории поселка. Воспитанников детсада уже осмотрели врачи, угрозы их здоровью после случившегося нет.

На месте происшествия выезжали криминалисты и руководство следственного управления. Они допросили очевидцев. В настоящее время принимаются меры по установлению всех обстоятельств случившегося.

Ранее школьники принесли боеприпасы времен Великой Отечественной войны в детско-юношеский центр в подмосковной Лобне. Один из снарядов взорвался, осколок попал подростку в ногу, в результате чего мальчик умер от обильной потери крови.

Происшествия,Следственный комитет,
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