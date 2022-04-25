Голый труп мужчины обнаружили в коммуналке в центре Москвы

Тело голого мужчины с ранением головы нашли после пожара в коммунальной квартире в центре Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Инцидент произошел вечером 24 апреля. В одной из комнат коммуналки, расположенной в доме на Новинском бульваре, после пожара был найден труп с признаками насильственной смерти. У него была проломлена голова, а на теле имелись ожоги. Сам мужчина без одежды и документов лежал посреди комнаты.

Сейчас правоохранители выясняют детали произошедшего. Проводятся экспертизы. Дело передано из МВД в Следственный комитет.

Напомним, что в ночь на 24 апреля 23-летнего хоккеиста Романа Дидура убили в центре Москвы. Молодой спортсмен после стриптиз-клуба приехал в кафе «Баклажан», где поругался с поставщиком продуктов Арменом Куюмджи — предприниматель не хотел пускать Дидура в заведение, уверяя что он закрывается.