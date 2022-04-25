В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 73.50EUR 80.02
Войти в почту
53 минуты назад

Голый труп мужчины обнаружили в коммуналке в центре Москвы

Елена Прошина

Тело голого мужчины с ранением головы нашли после пожара в коммунальной квартире в центре Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Голый труп мужчины обнаружили в коммуналке в центре Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел вечером 24 апреля. В одной из комнат коммуналки, расположенной в доме на Новинском бульваре, после пожара был найден труп с признаками насильственной смерти. У него была проломлена голова, а на теле имелись ожоги. Сам мужчина без одежды и документов лежал посреди комнаты.

Сейчас правоохранители выясняют детали произошедшего. Проводятся экспертизы. Дело передано из МВД в Следственный комитет.

Напомним, что в ночь на 24 апреля 23-летнего хоккеиста Романа Дидура убили в центре Москвы. Молодой спортсмен после стриптиз-клуба приехал в кафе «Баклажан», где поругался с поставщиком продуктов Арменом Куюмджи — предприниматель не хотел пускать Дидура в заведение, уверяя что он закрывается.

После небольшой потасовки хоккеист ушел, однако после вернулся с приятелями и конфликт разгорелся с новой силой. Во время драки спортсмен получил смертельное ранение.

Происшествия,Следственный комитет,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители