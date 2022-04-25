В Петербурге мужчина получил условный срок за кражу черепов

Сотрудник Зоологического института РАН в Петербурге получил условный срок за кражу 50 черепов различных животных из хранилища. Об этом сообщила в понедельник объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

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"Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Владимира Степаненкова, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 164 УК РФ "Кража" (33 эпизода)", - сказано в сообщении.

Суд установил, что с июня 2020 года по февраль 2021-го Степаненков, работая в зоологическом институте плотником, проникал в хранилище учреждения, откуда похищал черепа и кости различных животных. После мужчина продавал их жителям города по цене от 2 до 15 тыс. рублей, что значительно ниже реальной стоимости экспонатов. Всего оказались похищены 50 черепов, а также контейнер со скелетом кольчатой нерпы.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга, среди украденных единиц хранения оказались черепа редких животных, в том числе белого медведя, сивуча, морской свиньи, тюленя-монаха, которые поступили в коллекцию института более 100 лет назад, были добыты в ходе уникальных экспедиций и представлены в единственном экземпляре.