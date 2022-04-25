В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 73.50EUR 80.02
Войти в почту
51 минуту назад

Суд арестовал на 15 суток уничтожившего инсталляцию бабушки со знаменем Победы в Москве

ТАСС

Тушинский суд Москвы в понедельник арестовал на 15 суток 25-летнего Романа Сахарова, который уничтожил инсталляцию бабушки со знаменем Победы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда в понедельник.

Суд арестовал сломавшего инсталляцию бабушки со знаменем Победы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Суд признал Сахарова виновным по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, сопряженное с сопротивлением сотруднику правоохранительных органов) и назначил ему наказание в виде ареста на 15 суток", - сказали в суде. Мужчина также признан виновным по ст. 20.3.3. КоАП РФ ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации"), ему назначили наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.

По имеющейся информации, 22 апреля мужчина сломал картонную инсталляцию бабушки со знаменем Победы, которая была расположена в столичном районе Куркино.

Происшествия,
16
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители