Суд арестовал сломавшего инсталляцию бабушки со знаменем Победы

"Суд признал Сахарова виновным по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, сопряженное с сопротивлением сотруднику правоохранительных органов) и назначил ему наказание в виде ареста на 15 суток", - сказали в суде. Мужчина также признан виновным по ст. 20.3.3. КоАП РФ ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации"), ему назначили наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.