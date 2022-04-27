Число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери увеличилось

Общее число погибших при пожаре в Центральном научно-исследовательском институте войск Воздушно-космической обороны РФ в Твери увеличилось до 19. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Ранее место пожара осмотрели полпред президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев и губернатор Игорь Руденя , они возложили цветы, почтили память погибших минутой молчания. На данный момент продолжается разбор завалов в здании НИИ и опознание останков погибших при пожаре.

Затем Щеголев и Руденя посетили пострадавших при пожаре, которые проходят лечение в областной клинической больнице. "Сотрудники НИИ, с которыми пообщались Игорь Руденя и Игорь Щеголев, поблагодарили медиков за внимание и квалифицированную помощь. Также слова благодарности они адресовали пожарным, которые были задействованы в ликвидации возгорания, за профессионализм и мужество", - отметили в пресс-службе.