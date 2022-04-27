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1 час назад

Число погибших при пожаре в военном НИИ в Твери увеличилось до 19

ТАССиещё 8

Общее число погибших при пожаре в Центральном научно-исследовательском институте войск Воздушно-космической обороны РФ в Твери увеличилось до 19. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери увеличилось
Фото: ТАССТАСС

"На данный момент официально подтвержденное число погибших составляет 19 человек", - говорится в сообщении. Днем ранее количество погибших достигло 18.

Ранее место пожара осмотрели полпред президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев и губернатор Игорь Руденя, они возложили цветы, почтили память погибших минутой молчания. На данный момент продолжается разбор завалов в здании НИИ и опознание останков погибших при пожаре.

Затем Щеголев и Руденя посетили пострадавших при пожаре, которые проходят лечение в областной клинической больнице. "Сотрудники НИИ, с которыми пообщались Игорь Руденя и Игорь Щеголев, поблагодарили медиков за внимание и квалифицированную помощь. Также слова благодарности они адресовали пожарным, которые были задействованы в ликвидации возгорания, за профессионализм и мужество", - отметили в пресс-службе.

Происшествия,Пожар в Твери,Игорь Руденя,Игорь Щеголев,
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