В центре Москвы в коммуналке обнаружен голый труп мужчины

Тело голого мужчины с пробитой головой было найдено после пожара в коммунальной квартире в центре Москвы. Информацию об этом в понедельник, 25 апреля, «Мосленте» подтвердили в пресс-службе МВД России по Москве.

«Найден труп с признаками насильственной смерти, дело передано в следственный комитет», — сообщили в пресс-службе.

По информации РЕН ТВ, тело мужчины с травмами головы было обнаружено после пожара в одной из комнат коммуналки на Новинском бульваре.

На данный момент выясняются детали произошедшего. Полиция проводит экспертизу, сообщает канал.