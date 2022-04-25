В центре Москвы в коммуналке обнаружен голый труп мужчины

Тело голого мужчины с пробитой головой было найдено после пожара в коммунальной квартире в центре Москвы. Информацию об этом в понедельник, 25 апреля, «Мосленте» подтвердили в пресс-службе МВД России по Москве.
«Найден труп с признаками насильственной смерти, дело передано в следственный комитет», — сообщили в пресс-службе.
По информации РЕН ТВ, тело мужчины с травмами головы было обнаружено после пожара в одной из комнат коммуналки на Новинском бульваре.
На данный момент выясняются детали произошедшего. Полиция проводит экспертизу, сообщает канал.
Ранее в подвале московского дома обнаружили три трупа, пролежавшие там более двух месяцев. Полицейские сообщили, что погибшими являются мужчины без определенного места жительства.