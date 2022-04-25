В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 73.50EUR 80.02
Войти в почту
59 минут назад

В коммунальной квартире в центре Москве обнаружили голый труп мужчины

Мослента

Тело голого мужчины с пробитой головой было найдено после пожара в коммунальной квартире в центре Москвы. Информацию об этом в понедельник, 25 апреля, «Мосленте» подтвердили в пресс-службе МВД России по Москве.

В центре Москвы в коммуналке обнаружен голый труп мужчины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Найден труп с признаками насильственной смерти, дело передано в следственный комитет», — сообщили в пресс-службе.

По информации РЕН ТВ, тело мужчины с травмами головы было обнаружено после пожара в одной из комнат коммуналки на Новинском бульваре.

На данный момент выясняются детали произошедшего. Полиция проводит экспертизу, сообщает канал.

Ранее в подвале московского дома обнаружили три трупа, пролежавшие там более двух месяцев. Полицейские сообщили, что погибшими являются мужчины без определенного места жительства.

Происшествия,МВД России,Следственный комитет,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители