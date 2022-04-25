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10 минут назад

Путин: ФСБ пресекла деятельность террористов, готовивших убийство тележурналиста

ТАСС

Президент России Владимир Путин сообщил о пресечении деятельности террористической группы, которая готовила убийство одного из известных отечественных журналистов.

Путин: ФСБ предотвратила убийство известного журналиста
Фото: ТАССТАСС

"Сегодня утром органами Федеральной службы безопасности пресечена деятельность террористической группы, которая планировала нападение и убийство одного из известных российских тележурналистов", - сказал глава государства, выступая в понедельник на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.

Он назвал террором подготовку убийств российских журналистов.

Президент отметил, что кураторы из зарубежных спецслужб, в том числе ЦРУ, видимо, дают советы Киеву о покушениях на российских журналистов.

Владимир Путин,ЦРУ,ФСБ,
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