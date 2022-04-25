Путин: ФСБ предотвратила убийство известного журналиста

Президент России Владимир Путин сообщил о пресечении деятельности террористической группы, которая готовила убийство одного из известных отечественных журналистов.
"Сегодня утром органами Федеральной службы безопасности пресечена деятельность террористической группы, которая планировала нападение и убийство одного из известных российских тележурналистов", - сказал глава государства, выступая в понедельник на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.
Он назвал террором подготовку убийств российских журналистов.
Президент отметил, что кураторы из зарубежных спецслужб, в том числе ЦРУ, видимо, дают советы Киеву о покушениях на российских журналистов.