Путин: ФСБ предотвратила убийство известного журналиста

"Сегодня утром органами Федеральной службы безопасности пресечена деятельность террористической группы, которая планировала нападение и убийство одного из известных российских тележурналистов", - сказал глава государства, выступая в понедельник на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.