Число погибших в тверском НИИ выросло до 18

Число погибших при пожаре в научно-исследовательском институте войско Воздушно-космической обороны (НИИ войск ВКО) в Твери выросло до 18. Об этом сообщает РЕН ТВ в понедельник, 25 апреля.

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По сведениям телеканала, еще 17 пострадавших при пожаре в оборонном НИИ остаются в больницах.

Спасатели продолжают разбирать завалы на месте пожара в научно-исследовательском институте войско Воздушно-космической обороны.

Накануне власти Тверской области подтвердили гибель 17 человек при пожаре. Кроме того, по поручению губернатора региона Игоря Рудени пострадавшим и их семьям будут оказаны меры поддержки.

О пожаре в НИИ войск ВКО стало известно 21 апреля. По предварительным данным, возгорание началось на втором этаже трехэтажного здания, затем огонь стремительно распространился по деревянным перекрытиям.