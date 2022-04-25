В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 73.50EUR 80.02
Войти в почту
6 минут назад

Летевший из Кемерово самолет совершил вынужденную посадку в Новосибирске

Деловая газета "Взгляд"иещё 5

Направлявшийся из Кемерово в Москву самолет «РусЛайна» вынужденно приземлился в Новосибирске, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Летевший в Москву самолет совершил вынужденную посадку
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«25 апреля около 01.00 по местному времени по причине технической неисправности воздушного судна совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Новосибирск (Толмачево) имени Покрышкина самолет авиакомпании «РусЛайн», осуществляющий авиарейс Кемерово – Екатеринбург – Москва», – сообщается на сайте ведомства.

Рейс отложен в связи с заменой воздушного судна, вылета в Новосибирске ожидает 31 пассажир. Новосибирский транспортный прокурор начал проверку соблюдения прав пассажиров.

В начале апреля в Томской области из-за технической неисправности систем совершил вынужденную посадку вертолет Ми-8, на борту которого было 24 человека, никто не пострадал.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители