Летевший в Москву самолет совершил вынужденную посадку

Направлявшийся из Кемерово в Москву самолет «РусЛайна» вынужденно приземлился в Новосибирске, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

«25 апреля около 01.00 по местному времени по причине технической неисправности воздушного судна совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Новосибирск (Толмачево) имени Покрышкина самолет авиакомпании «РусЛайн», осуществляющий авиарейс Кемерово – Екатеринбург – Москва», – сообщается на сайте ведомства.

Рейс отложен в связи с заменой воздушного судна, вылета в Новосибирске ожидает 31 пассажир. Новосибирский транспортный прокурор начал проверку соблюдения прав пассажиров.