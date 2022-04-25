Появилось видео нападения на хоккеиста в центре Москвы

В сеть попало видео нападения на 24-летнего спортсмена-хоккеиста Романа Дидура в центре Москвы, которое закончилось его убийством. Ролик опубликовали в Telegram-канале «112».

Фото: РИА Новости РИА Новости

На видео попал момент, когда вооруженный большим кухонным ножом пытался достать свою жертву. Спортсмен оборонялся и отбегал от злоумышленника. Позже он получил смертельный удар в грудь.

По данным канала, в нападении и убийстве подозревается бизнесмен Армен Куюмджи. Он задержан, следствие ходатайствует об аресте.