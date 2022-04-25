Подозрительный предмет обнаружили на Савеловском вокзале в Москве. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, людей с вокзала эвакуировали.

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Как сообщает «Вечерняя Москва», всего из здания, возле которого обнаружили «пакет», вывели около 50 человек. После работы саперов угроза не подтвердилась, сейчас вокзал работает в штатном режиме.

Напомним, что утром 25 апреля взрыв прогремел в подъезде жилого дома в Санкт-Петербурге. Неизвестный в балаклаве оставил взрывное устройство на лестничной площадке, между 7-м и 8-м этажом. Инцидент не вызвал пожара, однако ударной волной были повреждены двери лифта и выбиты стекла, а на фасаде трех последних этажей образовалась трещина.