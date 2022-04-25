В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 73.50EUR 80.02
Войти в почту
41 минуту назад

Подозрительный предмет обнаружили на Савеловском вокзале в Москве

Елена Прошина

Подозрительный предмет обнаружили на Савеловском вокзале в Москве. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, людей с вокзала эвакуировали.

Подозрительный предмет обнаружили на Савеловском вокзале
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает «Вечерняя Москва», всего из здания, возле которого обнаружили «пакет», вывели около 50 человек. После работы саперов угроза не подтвердилась, сейчас вокзал работает в штатном режиме.

Напомним, что утром 25 апреля взрыв прогремел в подъезде жилого дома в Санкт-Петербурге. Неизвестный в балаклаве оставил взрывное устройство на лестничной площадке, между 7-м и 8-м этажом. Инцидент не вызвал пожара, однако ударной волной были повреждены двери лифта и выбиты стекла, а на фасаде трех последних этажей образовалась трещина.

Всего из дома эвакуировали 66 человек, пострадавших в инциденте нет. Подробности происшествия выясняются. Жильцов дома направили в пункт временного размещения на базе ближайшей школы.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители