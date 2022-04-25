Число жертв при пожаре в военном НИИ в Твери увеличилось до 17

Количество погибших в результате пожара в Центральном научно-исследовательском институте войск Воздушно-космической обороны РФ в Твери увеличилось до 17. Опознано пятеро из них. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

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«В ходе разбора завалов обнаружены останки еще шестерых погибших. Общее количество жертв пожара составляет 17 человек», - сказал источник.

Разбор сгоревших конструкций продолжается. В настоящее время завалы разбирают 150 человек. Сейчас госпитализировано 13 пострадавших, в том числе пять из них находятся в стабильно тяжелом состоянии в реанимации. Еще 11 человек находятся на амбулаторном лечении.