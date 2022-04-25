Число жертв при пожаре в военном НИИ в Твери увеличилось до 17

Количество погибших в результате пожара в Центральном научно-исследовательском институте войск Воздушно-космической обороны РФ в Твери увеличилось до 17. Опознано пятеро из них. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«В ходе разбора завалов обнаружены останки еще шестерых погибших. Общее количество жертв пожара составляет 17 человек», - сказал источник.
Разбор сгоревших конструкций продолжается. В настоящее время завалы разбирают 150 человек. Сейчас госпитализировано 13 пострадавших, в том числе пять из них находятся в стабильно тяжелом состоянии в реанимации. Еще 11 человек находятся на амбулаторном лечении.
Напомним, пожар в оборонном НИИ произошел 21 апреля. Общая площадь возгорания составила 2,5 тыс. кв. м. Из здания спасли 54 человека, 98 эвакуировали. По предварительной информации, причиной пожара стал аварийный режим работы электросети, а к распространению огня на значительную площадь мог привести поздний вызов пожарных.