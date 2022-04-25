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31 минуту назад

Россиянку заманили в подъезд и изнасиловали под предлогом собеседования

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В Москве злоумышленник прикинулся работодателем и изнасиловал россиянку под предлогом собеседования, сообщает телеканал РЕН ТВ. Инцидент произошел в подъезде дома на улице Бутырской.

Россиянку заманили в подъезд и изнасиловали под предлогом собеседования
Фото: ТАССТАСС

Жертва договорилась с насильником о собеседовании на одном из сайтов по поиску работы. Злоумышленник заманил девушку в жилой дом. Там он отобрал у нее телефон якобы для звонка, а затем повалил на пол и изнасиловал. После этого подозреваемый скрылся со смартфоном.

Правоохранители вычислили преступника по камерам видеонаблюдения. По данным канала, он признался в грабеже и изнасиловании. Возбуждено уголовное дело, пострадавшая находится в больнице.

Ранее на востоке Москвы на женщину по дороге домой напал незнакомый мужчина. При попытке изнасилования злоумышленник разбил пострадавшей голову.

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