Россиянку заманили в подъезд и изнасиловали под предлогом собеседования

Жертва договорилась с насильником о собеседовании на одном из сайтов по поиску работы. Злоумышленник заманил девушку в жилой дом. Там он отобрал у нее телефон якобы для звонка, а затем повалил на пол и изнасиловал. После этого подозреваемый скрылся со смартфоном.