Момент взрыва в девятиэтажке в Петербурге попал на видео

«По версии следствия, в ночь с 24 на 25 апреля 2022 года около квартиры расположенной на 8 этаже в одном из домов по Товарищескому проспекту произошел хлопок, предположительно, петарды в результате чего были повреждены окна и двери в парадной, а также припаркованные автомобили от падающих фрагментов окон. В результате произошедшего пострадавших нет», – отмечает ведомство.