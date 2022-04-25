Момент взрыва в девятиэтажке в Петербурге попал на видео

На лестничной площадке в одной из девятиэтажек Петербурга прогремел взрыв. По предварительной информации, неустановленное устройство взорвалось между седьмым и восьмым этажами. Момент ЧП попал на видео, соответствующая запись появилась в распоряжении Telegram-канала SHOT.
«Предварительно, ночью неизвестный в балаклаве подложил устройство на лестничную клетку на восьмом этаже. Никто не пострадал. Мотивы его поступка выясняются», – говорится в сообщении источника.
Ранее СМИ сообщали, что из подъезда дома, где все случилось, были эвакуированы 66 жильцов.
В главном управлении Следственного комитета России по Санкт-Петербургу заявили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ.
«По версии следствия, в ночь с 24 на 25 апреля 2022 года около квартиры расположенной на 8 этаже в одном из домов по Товарищескому проспекту произошел хлопок, предположительно, петарды в результате чего были повреждены окна и двери в парадной, а также припаркованные автомобили от падающих фрагментов окон. В результате произошедшего пострадавших нет», – отмечает ведомство.