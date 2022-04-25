Граничащий с Украиной регион продлит желтый уровень опасности

Повышенный уровень террористической опасности, введенный в Курской области с 11 по 25 апреля, продлевается, сообщил в понедельник на оперативном совещании администрации региона губернатор области Роман Старовойт.
"Учитывая то, что принципиально ситуация не изменилась, у нас сегодня истекает срок действия введенного [повышенного] режима террористической опасности, поэтому принимаю решению о продлении этого режима. Это позволит нашим силам и средствам, специальным подразделениям нести особый режим службы, и мы будем находиться в режиме повышенной готовности. Прошу подготовить соответствующие документы", - сказал Старовойт.
Повышенный уровень террористической опасности (желтый) ввели в Курской области, граничащей с Украиной, с 11 апреля. В регионе неоднократно фиксировали попытки обстрела и обстрелы со стороны Украины пунктов пропуска, 25 апреля в Курской области российские ПВО сбили два беспилотника Вооруженных сил Украины.
"Есть факты, когда беспилотники пытаются пролететь на нашу территорию, достаточно эффективно отрабатывают наши средства, призванные защищать границу. Сегодня будет передано на подпись распоряжение о продлении уровня опасности "желтый", - добавил первый замгубернатора региона Алексей Смирнов.