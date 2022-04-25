Граничащий с Украиной регион продлит желтый уровень опасности

"Учитывая то, что принципиально ситуация не изменилась, у нас сегодня истекает срок действия введенного [повышенного] режима террористической опасности, поэтому принимаю решению о продлении этого режима. Это позволит нашим силам и средствам, специальным подразделениям нести особый режим службы, и мы будем находиться в режиме повышенной готовности. Прошу подготовить соответствующие документы", - сказал Старовойт.